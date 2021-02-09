 

В офисе Зеленского сообщили об обострении ситуации в Донбассе: Россия пытается давить на Украину

09.02.2021, 9:22, Разное
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По словам замглавы офиса, в последние недели на юго-востоке Украины выросло число нарушений Россией обязательств по прекращению огня. Машовец отметил, что хотя конфликт пока не достиг уровня эскалации, ситуация на некоторых участках фронта вызывает опасения.

В разговоре с изданием “Укринформ” представитель Зеленского назвал Россию “государством-агрессором” и обвинил ее в попытках давить на Украину в переговорном процессе по регулированию вооруженного конфликта (в частности, в Трехсторонней контактной группе).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на днях сообщил о возобновлении боевых действий в Донбассе. Он рассказал, что на юго-востоке страны начали действовать минометы и снайперские пары. “Мирного процесса уже нет. Война идет”, – подчеркнул глава ведомства в эфире телеканала “1+1”.

Отметим, что отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году. Украина не раз обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В Москве назвали такие заявления неприемлемыми. Россия заинтересована в том, чтобы политический и экономический кризис на Украине был завершен.



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