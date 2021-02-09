Акции ЗАО «Российская федерация» восстанавливаются на фоне окончания протестов

09.02.2021, 9:51, Разное

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По итогам торгов на Лондонской бирже депозитарные расписки ЗАО «Российская федерация» отыграли 90% падения, вызванного акциями протеста в связи с арестом и вынесением приговора блогеру Алексею Навальному.

Восстановление котировок произошло на фоне стабилизации политической ситуации и роста стоимости нефти.

Генеральный директор «Российской федерации» Марк Рокфеллер назвал текущую цену в 136,66$ за акцию справедливой. По прогнозам аналитиков, к концу марта акции «России» должны вернуться к пиковым значениям в 160 долларов за акцию и продолжить рост. Большинство инвесторов встретили протесты в Москве с оптимизмом, получив возможность приобрести долю в национальных богатствах оккупированной фирмой территории Советского Союза по цене 110 долларов и ниже. Как сообщают эксперты, Фонд Джорджа Сороса и банк JP Morgan увеличили свои доли в акционерном капитале, получив право самостоятельно проводить законопроекты на собрании акционеров.

– Арест блогера Навального вызвал на бирже панику, но на фундаментальном уровне привлекательность инвестиций в Россию никак не изменилась. Эта частная фирма по-прежнему может разворовывать природные богатства Советского Союза и пускать на металлолом остатки его заводов. На подконтрольной фирме территории живёт свыше 140 миллионов человек, у большинства из которых здоровые почки и другие внутренние органы. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» по акциям ЗАО «Российская федерация» на ближайшие месяцы, – заявил Марк Рокфеллер.

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