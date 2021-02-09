 

Кабмин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности

09.02.2021, 9:50, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного порядка установления или подтверждения инвалидности до 1 октября 2021 года, сообщается на сайте кабмина.

Отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощенный порядок. Так, граждане, оформляющие инвалидность впервые, смогут избежать дополнительных обследований, передает ТАСС.

«Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико- социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в РФ с апреля из-за распространения коронавируса инвалидность оформляется в режиме онлайн, а также действует автоматическое продление прежде установленной инвалидности.



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