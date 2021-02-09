Суд отказался допустить экспертов «Алмаз-Антей» к обломкам малайзийского Boeing

09.02.2021, 9:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Окружной суд Гааги отказался предоставлять эксперту российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» доступ к обломкам пассажирского Boeing, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.

В частности, судья Хендрик Стинхюйс заявил, что концерн уже передал детальную информацию о своем видении обстоятельств катастрофы, поэтому суд не считает целесообразным проводить осмотр фрагментов самолета. Тем самым он отклонил ходатайство защиты, передает Deutsche Welle.

Кроме того, суд отклонил и другую просьбу защиты о предоставление дополнительных данных с украинских радаров. «Этот запрос отклоняется, потому что украинская сторона заявляла, что и так передала суду все имеющиеся данные», – сообщил судья.

Одновременно нидерландский суд согласился приобщить к материалам дела о крушении малайзийского лайнера над Украиной отчеты концерна «Алмаз-Антей». Дальнейшие отчеты не нужны, позиция концерна суду ясна, добавил судья. Приобщения отчетов российского оборонного концерна требовали адвокаты одного из четырех обвиняемых по делу Олега Пулатова.

Суд также попросил Пулатова сообщить следствию до 22 февраля, узнает ли он свой голос на записях телефонных разговоров между сепаратистами. Слушания по делу о сбитом Boeing продолжатся 15 апреля в 10.00 (12.00 мск).

На прошлой неделе Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия РФ представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.