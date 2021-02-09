Трейлер к фильму «Годзилла против Конга» появился в сети

09.02.2021, 9:20, Разное

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Японская версия трейлера боевика «Годзилла против Конга», представленная киностудией Warner Bros. совместно с Legendary, была опубликована компанией Toho на YouTube-канале.

Автором кинокартины является режиссер Адам Уингард. Японская версия фильма отличается от американской. Особенностью первой стало наличие дополнительных моментов, не отраженных в американской, однако герои остались неизменными.

Согласно сюжету, Годзилла, появившаяся в кинематографе еще в 1933 году, выйдет из океана и нападет на людей. Событие происходит у берегов Японии, на берегу которой расположено грузовое судно с Кин Конгом. В сценарий ремейка заложено культовое противостояние двух монстров.

В съемках приняли участие такие актеры: Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер и Эйса Гонсалес.

Премьера фильма назначена на 26 марта текущего года. Фантастический боевик выйдет в кинотеатрах, на платформе HBO MAX и будет доступен зрителям в возрасте не младше 18 лет.

Источник: rg.ru