 

Трейлер к фильму «Годзилла против Конга» появился в сети

09.02.2021, 9:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Японская версия трейлера боевика «Годзилла против Конга», представленная киностудией Warner Bros. совместно с Legendary, была опубликована компанией Toho на YouTube-канале.
Автором кинокартины является режиссер Адам Уингард. Японская версия фильма отличается от американской. Особенностью первой стало наличие дополнительных моментов, не отраженных в американской, однако герои остались неизменными.

Согласно сюжету, Годзилла, появившаяся в кинематографе еще в 1933 году, выйдет из океана и нападет на людей. Событие происходит у берегов Японии, на берегу которой расположено грузовое судно с Кин Конгом. В сценарий ремейка заложено культовое противостояние двух монстров.

В съемках приняли участие такие актеры: Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер и Эйса Гонсалес.

Премьера фильма назначена на 26 марта текущего года. Фантастический боевик выйдет в кинотеатрах, на платформе HBO MAX и будет доступен зрителям в возрасте не младше 18 лет.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Мнение: День рождения ВЧК

20.11 / Мнение: Дискуссия о выборах

02.08 / «Крепкий рубль не выгоден правительству»

20.10 / Представлена новая Nokia стоимостью менее 200 долларов

11.01 / Скандалы: Новая нефть «Системы»

03.09 / Недолюбленная Ксюша – Личное мнение

27.10 / Стандарты русской классической школы стали предметом обсуждения на конференции в Сергиевом Посаде

13.12 / Мнение: Об антироссийском заговоре против американской демократии

21.10 / Мнение: О пройденной Россией точке невозврата

24.12 / Мнение: Стать Кадыровым при Трампе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска