Вертинская рассказала о причине развода с Михалковым

09.02.2021, 9:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская актриса Анастасия Вертинская рассказала, почему она рассталась с первым мужем Никитой Михалковым. Оказалось, что во время замужества она была одержима профессией актера, поэтому ей пришлось отказаться от брака.

В этом она призналась Борису Корчевникову, будучи гостьей его программы «Судьба человека». По словам актрисы, когда она была замужем за Никитой Михалковым, ей приходилось очень много играть, но в основном в массовках и за копейки. Из-за этого ей пришлось выбирать между карьерой и браком.

Кроме того, себя и Никиту Михалкова Вертинская назвала сильными людьми, которые не могут жить вместе. Актриса сочла, что ее мужу нужна совершенно другая женщина. И хотя они разошлись, их отношения продолжают оставаться теплыми и дружескими.

Источник: teleprogramma.pro