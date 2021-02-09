 

Вертинская рассказала о причине развода с Михалковым

09.02.2021, 9:20, Разное
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Российская актриса Анастасия Вертинская рассказала, почему она рассталась с первым мужем Никитой Михалковым. Оказалось, что во время замужества она была одержима профессией актера, поэтому ей пришлось отказаться от брака.
В этом она призналась Борису Корчевникову, будучи гостьей его программы «Судьба человека». По словам актрисы, когда она была замужем за Никитой Михалковым, ей приходилось очень много играть, но в основном в массовках и за копейки. Из-за этого ей пришлось выбирать между карьерой и браком.

Кроме того, себя и Никиту Михалкова Вертинская назвала сильными людьми, которые не могут жить вместе. Актриса сочла, что ее мужу нужна совершенно другая женщина. И хотя они разошлись, их отношения продолжают оставаться теплыми и дружескими.

Источник: teleprogramma.pro



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