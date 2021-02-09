«Сетевые тролли» публикуют экстремистские материалы от имени Ахеджаковой

09.02.2021, 9:20, Разное

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Советская и российская актриса Лия Ахеджакова пожаловалась на «сетевых троллей», зарегистрировавших от ее имени аккаунт в социальной сети Twitter. Теперь злоумышленники размещают там различный экстремистский контент, создавая впечатление, что этим занимается Ахеджакова.

Артистка театра и кино, а также лауреат премии РСФСР им. братьев Васильевых сейчас не может найти себе места. Ей постоянно сообщают, будто она публикует в интернете экстремистский материал, хотя не имеет к этому никакого отношения. Ахеджакова призналась, что это уже четвертый аккаунт, который «тролли» создают от ее имени.

Актриса не знает, почему с таким упорством «тролли» пытаются опорочить ее имя. Ахеджакова считает, что таким образом они хотят привлечь ее за публикацию экстремистских материалов, поскольку артистка часто критикует действия российских властей и силовиков. По мнению Ахеджаковой, Twitter стоит закрыть полностью, чтобы пресечь эту деятельность.

Источник: sobesednik.ru