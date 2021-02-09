 

Электрокар Chevrolet Bolt EUV 2022 года анонсировал свой дебют в эти выходные

09.02.2021, 9:18, Новости дня
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Состоялась официальная премьера нового электрического хетчбэка Chevrolet Bolt EUV.

Модель получила привлекательный дизайн, а также улучшенные технические параметры. Ранее продемонстрировали тизер, на котором можно увидеть автомобиль в белом оттенке. По снимкам очевидно, что Chevrolet Bolt EUV стал более просторным и комфортным для пассажиров. Кроме того, инженеры предусмотрели усовершенствованные батареи, при помощи которых запас хода существенно увеличится.

Также Chevrolet Bolt EUV станет первым в своей линейке автомобилем, в котором предусмотрена полуавтоматическая система управления GM Super Cruise. Остальные детали пока удерживаются в тайне американскими разработчиками.  



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