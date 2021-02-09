Экспорт автомобилей компании Geely взлетел на 343%

09.02.2021, 9:18, Новости дня

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Китайская марка Geely Auto Group объявила об увеличении продаж новых машин на 40% в за прошлый год.

Вместе с тем данный производитель в январе продал порядка 156,3 тысяч новых машин, что свидетельствует об увеличении спроса на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В компании уточнили, что среди всех машин Geely Auto Group около 4,2 тысяч машин продали с новым типом топлива.

Китайский бренд Geely Auto Groupранее анонсировали, что в 2021 году удастся реализовать на 10% машин больше, чем годом ранее. Кроме того, в минувшем месяце зафиксировали прирост экспорта на 343% по сравнению с прошлым годом, что составляет около 10 тысяч машин. Эксперты пока не берутся озвучивать реальные прогнозы по сделкам в отношении китайской компании.