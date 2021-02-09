 

За сутки в Украине зарегистрировали втрое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

09.02.2021, 9:14, Новости дня
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За последние сутки в Украине зарегистрировано 2565 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 9 февраля сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 865 человек, летальных случаев – 127, выздоровело 8865 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране зафиксировали 2141 новый случай COVID-19.

По данным министра, 8 февраля в Украине провели 30 901 тестирование на коронавирус, из них 17 658 – методом ПЦР.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Ивано-Франковской (525) и Закарпатской (276) областях.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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