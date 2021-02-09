 

В Киеве продолжают чистить дороги от снега. Синоптики предупреждают о снегопадах и сильном ветре

09.02.2021, 9:14, Новости дня
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В Киеве коммунальные службы продолжают расчищать дороги от снега, осадки продолжаются более 30 часов, сообщило предприятие “Киевавтодор” в Facebook утром 9 февраля.

“Дорожники отвоевывают Киев из снежного плена. По состоянию на восемь утра осадки с разной интенсивностью продолжаются уже более 30 часов. Этой ночью снегопад был особенно интенсивным. К обильным осадкам прибавились ветер и метель”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kievavtodor/posts/1667349160114624

В течение ночи работало 459 единиц спецтехники и 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборке. Магистральные улицы чистили колонны спецтехники.

Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп, рассказали в Киевской госадминистрации в Telegram вечером 8 февраля.

“Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах”, – уточнили в КГГА.

Водителям советуют не выезжать 9 февраля в город на частном транспорте, а воспользоваться общественным. Городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома – на дистанционном обучении.

По данным Укргидрометцентра, 9 февраля в Киеве весь день будет идти снег, местами сильный. Самые сильные осадки с утра. Температура воздуха днем от -2 до -4 ºС, ветер северо-восточный 7–12 м/с.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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