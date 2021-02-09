В Киеве продолжают чистить дороги от снега. Синоптики предупреждают о снегопадах и сильном ветре
09.02.2021, 9:14,
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В Киеве коммунальные службы продолжают расчищать дороги от снега, осадки продолжаются более 30 часов, сообщило предприятие “Киевавтодор” в Facebook утром 9 февраля.
“Дорожники отвоевывают Киев из снежного плена. По состоянию на восемь утра осадки с разной интенсивностью продолжаются уже более 30 часов. Этой ночью снегопад был особенно интенсивным. К обильным осадкам прибавились ветер и метель”, – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/kievavtodor/posts/1667349160114624
В течение ночи работало 459 единиц спецтехники и 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборке. Магистральные улицы чистили колонны спецтехники.
Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп, рассказали в Киевской госадминистрации в Telegram вечером 8 февраля.
“Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах”, – уточнили в КГГА.
Водителям советуют не выезжать 9 февраля в город на частном транспорте, а воспользоваться общественным. Городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома – на дистанционном обучении.
По данным Укргидрометцентра, 9 февраля в Киеве весь день будет идти снег, местами сильный. Самые сильные осадки с утра. Температура воздуха днем от -2 до -4 ºС, ветер северо-восточный 7–12 м/с.
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