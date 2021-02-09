Государство выделит 500 млрд рублей на соцвыплаты россиянам

09.02.2021, 1:58, Разное

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Предполагается, что такая мера должна решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Думу. По словам одного из источников, нововведение должен огласить лично глава государства.

Размер пакета на социальные расходы составит 0,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год (порядка 580 миллиардов рублей). По другой информации, сумма расходов составит около 500 миллиардов.

Два источника в правительстве рассказали, что дополнительные расходы на социальные выплаты россиянам предназначены для того, чтобы “люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь”. Пресс-секретарь председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что ему неизвестно об этом предложении.

Отметим, что из-за пандемии и масштабного локдауна российская экономика пережила самое сильное падение за последние 11 лет. ВВП страны снизился на 3,1%, реальные располагаемые доходы россиян – на 3,5%, число живущих за чертой бедности по итогам 9 месяцев 2020 года достигло 19,6 миллиона человек.