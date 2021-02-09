От неизвестной болезни в Танзании умерли более 15 человек

09.02.2021, 8:56, Новости дня

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В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщил один из представителей здравоохранения страны.

Как уточняется, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если они поздно попадали в больницу», – передает РИА «Новости» слова главврача округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

Агентство также сообщает, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.

Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты были открыты в Британию, Танзанию и Турцию.