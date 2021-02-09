 

Пентагон прокомментировал совместные учения России, Китая и Индии

09.02.2021, 8:02, Новости дня
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США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Отработка возможностей ВМС – это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру», – передает РИА «Новости» слова Кирби.

Ранее посол РФ в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести многосторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. 



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