Описанную Пушкиным погоду сочли убийственной для COVID-19

09.02.2021, 8:02, Новости дня

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Морозная и солнечная погода зимой или же жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и ветром способна снижать скорость распространения коронавируса, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Такую гипотезу биолог выдвинула на основе размещенной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах мира (Нью-Йорк, Париж и Буэнос-Айрес). На основе этой работы Баранова предположила, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет наблюдаться два пика за год. При этом она отметила, что слабостью моделирования стало то, что исследователи не проверили очень холодные температуры, передает РИА «Новости».

«Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас «мороз и солнце; день чудесный» (начальные строки стихотворения «Зимнее утро» А.С. Пушкина), то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода – это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом», – сказала Баранова.

При этом она отметила, что ветер играет большую роль в распространении коронавируса. По ее словам, сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. «Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных», – считает Баранова.

Также она добавила, что самая плохая погода – это переходы через ноль и слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает людям справляться с вирусом. Биолог подчеркнула, что подобные модели для разных городов позволяют вводить кратковременные ограничительные меры во время благоприятных для распространения вируса погодных условий.

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