Омбудсмен предложила по умолчанию ставить «родительский контроль» на сим-карты детей

09.02.2021, 8:02, Новости дня

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает провайдерам мобильной связи при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис «родительского контроля», который позволял бы исключить доступ к запрещенной информации.

Всемирный День безопасного интернета отмечают 9 февраля.

«Мы предлагаем провайдерам при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис «родительского контроля», который позволял бы исключить доступ к запрещенной информации. Именно мобильные устройства для выхода в интернет подростки используют чаще всего», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой.

Также детский омбудсмен отметила, что для повышения безопасности детей в интернете важно сопровождение несовершеннолетних, которые в той или иной степени оказались вовлечены в деструктивные группы.

«Их нельзя бросать без внимания. С каждым из них нужно работать, выявляя причины, по которым они увлеклись таким контентом, и предоставить альтернативу, возможность проявить себя в созидательной деятельности, вовлекая в реальную созидательную офлайн-активность, обеспечивая доступное дополнительное образование и организованный досуг. И, конечно, стараться быть ближе, больше общаться, искать и находить это время для того, чтобы услышать и понять друг друга», – подчеркнула Кузнецова.

Напомним, 2 февралля президент РФ Владимир Путин заявил, что социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес.