Отправившаяся отдыхать в Сочи Брухунова оставила дома Вагана и Петросяна

09.02.2021, 7:32, Разное

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Татьяна Брухунова в очередной раз оставила дома супруга Евгения Петросяна с Ваганом, а сама уехала отдыхать. Только если ранее она посещала Санкт-Петербург вместе с мамой, то теперь решила отправиться в Сочи.

Пользователи Сети уже неоднократно критиковали Татьяну Брухунову за безответственное отношение к мужу и детям. Так, сразу после Нового года жена юмориста уехала отдыхать вместе с мамой в Санкт-Петербург.

Предвидя, что хейтеры опять начнут критиковать ее решение отдохнуть в Сочи, Татьяна Брухунова заранее решила объясниться перед всеми. «Неравнодушным тетушкам» она посоветовала не волноваться за чужих детей. Сейчас Ваган находится дома с Евгением Петросяном, с семьей она связывается три раза в день при помощи программы Skype.

Источник: ovideo.ru