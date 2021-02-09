Лобода угрожает сливом компромата своему продюсеру Крапивиной

09.02.2021, 7:32, Разное

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Российский продюсер Нателла Крапивина призналась, что стала жертвой шантажа певицы Светланы Лободы. Исполнительница заявила, что имеет на нее некий компромат, который она пообещала «слить», если Крапивина решит уйти от нее.

По словам продюсера, у нее имеются большие планы на то, чтобы податься в политику. Крапивина хотела бы испробовать свои силы в Минкультуры РФ или стать главой Департамента культуры Москвы. Она не сомневается, что ей удастся это сделать, но вот Лобода не спешит расставаться с продюсером, угрожая «слить» на нее компромат в Сеть. При этом Крапивина уверена, что это не пустые слова и ей есть чем ее шантажировать. Сейчас обе стороны пытаются прийти к компромиссу.

Сотрудничество между Лободой и Нателлой Крапивиной началось еще в 2010 году. Ранее появились слухи, будто между ними существует роман, но сама продюсер все отношения называет деловыми. Сейчас Крапивина намерена продвигаться по карьерной лестнице, но при этом думает о том, чтобы завести второго ребенка.

Источник: teleprogramma.pro