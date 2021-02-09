Феи, призраки и вонючая ведьма с канадского острова Белл

09.02.2021, 7:29, Разное

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Для очень маленького и каменистого клочка земли это место окружает слишком много загадок. Начиная от злобных фей, якобы живущих в маленьком болоте, и заканчивая таинственным громким взрывом, природа которого до сих пор толком не понята.

У полуострова Авалон, неподалеку от Ньюфаундленда и Лабрадора (Канада) находится крошечный кусочек суши под названием Белл-Айленд или остров Белл. В длину он всего 6 миль и 2,2 мили в ширину.

Островок впечатляет своими высокими прибрежными скалами и морскими пещерами, а из-за скалистых вершин выглядит он как неприступная крепость. Еще тут очень много колоний морских птиц, которые слегка скрашивают общую суровость и мрачность этого места.

Несмотря на то, что людей тут всегда жило очень мало, островок Белл давно имеет репутацию одного из самых паранормальных мест Канады, особенно по части призраков.

Индейцы и колонисты на протяжении веков избегали высаживаться на Белл и поселения тут появились лишь в 1896 году, когда тут обнаружили богатый источник железной руды. Весь островок был изрыт шахтами, шесть из которых были такими большими, что туннели от них простирались не только под остров, но даже под океанический шельф.

К 1950 году Белл считался одним из крупнейших в мире мест по добыче железной руды и конечно же это привлекало на остров многочисленных авантюристов, неудачников и отбросов общества, которые пытались добыть тут легкие деньги. Когда у них ничего не получалось, они уезжали отсюда, увозя в своем багаже в том числе любопытные байки и рассказывая их позже жителям других городов.

Одной из самых известных историй такого рода были истории о запрете ходить в место под названием Болото Батлера. Это был небольшой пруд, окруженный грязью и мокрой травой – практически единственное на острове место, где никогда не было никаких шахт. Местные рассказывали, что там живут особо злобные феи, которые нападают на каждого, кто осмелится вторгнуться в их владения.

Рассказывали, что даже те люди, которым надо было просто пройти по тропе мимо этого болота, носили с собой бумажки с отрывками из Библии, чтобы в случае чего отгонять от себя нечисть.

Слава этих существ однажды достигла Ньюфаундленда и известный местный поэт Роберт Чейф упоминал фей в своих стихах, называя их "подлыми, извращенными и зловещими существами".

Говорили, что эти болотные феи могут не только нападать на людей, но регулярно выходят из болота и проникают в поселения, похищая маленьких детей и вызывая эпидемии болезней, обвалы в шахтах и прочие неприятные вещи.

Помимо фей, на острове Белл чрезвычайно много призраков шахтеров, что неудивительно, так как в шахтах тут погибло огромное количество человек. Однако не феи и даже не призрачные шахтеры считаются самыми опасными существами острова Белл, а так называемая Ведьма, она же Ведьма Белл.

История о не уходит в горы Второй Мировой войны, когда в районе острова Белл частенько рыскали немецкие подводные лодки. Иногда моряки с этих лодок высаживались на сам остров и пробирались в поселения, чтобы стащить оттуда запасы еды и убить по пути мирных жителей.

Во время очередной такой вылазки немцы наткнулись на молодую девушку, которую они поначалу решили утащить с собой, но так как она кричала и сопротивлялась, то они передумали и решили ее убить. К сожалению, в тот момент немцы и пленница находились как раз рядом с Болотом Батлера и крики несчастной девушки местные жители приняли за очередные фокусы фей. Поэтому никто не пришел к ней на помощь.

Убитую девушку немцы бросили в болоте и уплыли, а потом то ли из-за козней феи, то ли из-за чего-то еще, девушка превратилась в жуткий фантом. Издалека она казалась случайным путникам красивой девушкой в белом платье, которая сидела на камне на краю болота. Но когда человек приближался к ней, она начинала менять свой облик.

Безупречно сшитое белое платье становилось серым и превращалось в клочья грязного тряпья, а сама девушка падала на четвереньки и ее красивое лицо превращалось в нечто уродливое. Но хуже всего был отвратительный гнилостный запах, идущий от нее как большая волна.

Этот запах действовал на очевидцев практически как парализующий газ, они не могли убежать и им оставалось лишь корчиться в судорогах от невыносимого зловония, пока страшный фантом не исчезал.

Ведьма с острова Белл – настолько популярная легенда, что она была увековечена почтовой маркой Канады, посвященной Хэллоуину.

Помимо всех этих историй о привидениях, феях и ведьме, на острове Белл есть еще одна нерешенная загадка, которая произошла 2 апреля 1978 года, когда громкий взрыв непонятного происхождения прогремел по региону, повредив дома и выбив окна, а также оставив на земле два больших кратера.

После взрыва высказывались версии от массивной "супермолнии" до секретных военных испытаний и пришельцев, но так и не удалось по-настоящему раскрыть этот вопрос. Как бы то ни было, это только добавляет загадочности этому странному изолированному кусочку суши.

После того как шахты Белла наконец были признаны опасными для людей, они начали закрываться и последняя была закрыта в 1966 году. Народ повалил с острова и сейчас там живет очень мало человек. Однако он стал пользовался некоторым успехом в качестве туристической достопримечательности, когда истории о ведьме, феях и призраках распространились по всей Канаде.