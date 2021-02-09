Сады Барнсли – место, которое прокляли индейцы чероки

09.02.2021, 7:25, Разное

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Некоторые могут сказать, что все это было просто совпадением, но в штате Джорджия до сих пор верят, что поместье Барнсли было проклято старым индейским шаманом. Проклятие это было снято индейцами лишь в 1980-х годах.

Курорт, известный как Сады Барнсли (Barnsley Gardens), расположенный в Адэрсвилле, штат Джорджия (США), по легендам, был проклят индейцами чероки и его первые обитатели умирали друг за другом.

Эта история уходит к началу 19 века, когда в штат Джорджия прибыл из Англии молодой и амбициозный англичанин Годфри Барнсли. Он остановился в городке Саванна, где очень быстро разбогател на перевозке хлопка с плантаций.

К 1834 году Барнсли уже был одним из ведущих торговцев хлопком на юге США и решил, что ему подобает жить в соответствующем его статусу доме. Он замыслил построить большой дом-виллу в средиземноморском стиле со скульптурами, высокими башнями и пышными садами.

К тому моменту Барнсли уже был давно женат на Джулии Скарборо, дочери местного финансиста, и у них родилось шесть детей. Поэтому Барнсли искал не просто хорошее место, а такое, где его дети смогли бы вырасти здоровыми. Особое внимание он уделял климату, в жарком штате Джорджия всегда ценились места с естественной природной прохладой.

Барнсли нашел подходящий участок земли в округе Касс (ныне округ Бартоу), однако столкнулся с тем, что ему стали говорить, что когда-то тут жили индейцы чероки, которые прокляли эту землю из-за террора белых переселенцев. Впрочем, Барнсли не верил в проклятия и потому отмахнулся от этих баек.

Он купил тут землю и начал строить поместье, которое первоначально получило название "Woodlands". Оно должно было стать настоящим домом мечты и Барнсли не скупился на мебель, скульптуры и картины, привозя из в свой дом с разных концов земли. Одновременно шла обустройка садов, для которых из разных стран привозились многочисленные экзотические деревья, кусты и цветы. Барнсли задумал сделать свои сады "прекрасным оазисом" среди гор северо-запада Джорджии.

В 1841 году, когда стройка была в самом разгаре, семья Барнсли переехала на этот участок и поселилась во временном бревенчатом домике. Теперь Барнсли лично руководил рытьем прудов с рыбой, дизайном садов и прочими постройками. Территория быстро облагораживалась и сады теперь достигли размеров в 10 тысяч акров.

А потом внезапно случилась трагедия с женой Барнсли. Джулии стало нехорошо, она поехала к врачу в Саванну, но когда вернулась от него, то совсем слегла. Вскоре она скончалась от непонятной "болезни легких". Барнсли был опустошен потерей жены и в попытке справиться с нею, ушел в работу с головой, оставив своих 6 детей под опекой гувернантки.

После этого он всегда говорил, что ощущал присутствии Джулии рядом с собой и что она торопила его поскорее закончить постройку дома. Наконец особняк по проекту архитектора Эндрю Джексона Даунинга был полностью готов. В нем, помимо жилых комнат для членов семьи, была большая библиотека, две огромные гостиные, холл для приемов и отдельные комнаты для горничных и садовников.

Каждый день Барнсли гулял по своему огромному саду и плакал, выкрикивая имя умершей жены. со стороны выглядело так, словно он начал сходить с ума. Он также отчаянно пытался установить контакт с духом Джулии, общаясь с медиумами.

Похоже, что Барнсли что-то разворошил в тонком мире, так как после этого многие посетители его поместья стали замечать в садах тонкую женскую фигурку, которая бродила вокруг дома. Иногда эту же женщину видели выглядывающей из окна верхних этажей дома. Те, кто знал Джулию при жизни, уверяли, что это была именно она.

К сожалению, странная смерть Джулии была лишь началом цепочки несчастий, которые мучали семью Барнсли. Вскоре один за другим скончались половина его детей, а крах экономики Юга после Гражданской войны опустошил Джорджию и разорил Барнсли.

Старожилы мест уверяли, что все это из-за того самого проклятия чероки и рассказывали, что это проклятие было наложено в начале 1830-х годов после того, как федеральные власти увели всех чероки в далекую резервацию, а особо мятежных посадили в тюрьмы или попросту застрелили. Именно тогда неназванный вождь чероки проклял место, в котором раньше жило его племя и заявил, что "ни один белый человек никогда не узнает мира на этой земле".

Об этом проклятии заговорили уже после смерти Джулии, а когда стали умирать дети, слухи превратились в достоверный факт. Вскоре после смерти Джулии младший сын Барнсли погиб в результате нелепого несчастного случая. Осенью 1858 года так же нелепо умерла дочь-подросток, а чуть позже в том же году один из старших сыновей Барнсли был убит китайскими пиратами, когда искал в Китае экзотические растения для отцовского сада.

Некоторое время спустя зять Барнсли был насмерть раздавлен раскатившимся бревнами, упавшими с повозки. Это показывало, что проклятие распространяется не только на семью самого Барнсли, но и на тех, кто брал в жены его дочерей.

Напуганный Барнсли снова обратился к медиумам и прочим экстрасенсам, чтобы те сняли индейское проклятие. Однако это не помогло. Тем временем он продолжал беднеть и его поместье во многих местах так и осталось недостроенным до конца.

Годфри Барнсли умер в Новом Орлеане в 1873 году, но его захоронили на территории поместья рядом с могилой его жены. Барнсли желал этого при жизни. Сообщается, что на смертном одре Барнсли умолял священника попробовать снять злое проклятие, но неизвестно, согласился ли тот на это.

В 1874 году по Джорджии пронесся мощный торнадо. Он сорвал крышу с особняка и вырвал с корнем множество экзотических растений в саду. Потомки Барнсли не имели денег на восстановление поместья и оно продолжило разрушаться.

Лишь в 1988 году поместье, получившее название Сады Барнсли было куплено и пережило масштабное восстановление. Новый хозяин – германский князь Хубертус Фуггер задумал создать тут курорт с гольф-клубом для богатых. Однако он не стал восстанавливать основной дом поместья, который к тому времени превратился в руины из кирпичных стен.

В 1989 году Фуггер специально пригласил в поместье шамана чероки, чтобы тот наконец снял старое проклятие. По словам шамана, он почуял неладное, едва переступил порог здания, – "Тут произошло что-то необъяснимое, здесь явно что-то было…", – рассказывал он позже журналистам.

Шаман осмотрел поместье, после чего провел специальный индейский обряд "изгнания". После этого было сообщено, что обряд сработал и проклятие с этих земель было снято.