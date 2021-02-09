Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине

09.02.2021, 7:08, Новости дня

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» и посчитал его словам «смехотворными».

«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев – российское «гибридное оружие»?» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.