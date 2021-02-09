 

Мясников назвал «подозрительный» симптом рака поджелудочной железы

09.02.2021, 7:08, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о признаках рака поджелудочной железы.

По словам врача, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса. «Снижение веса – это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека», – передает РИА «Новости» слова Мясникова.

Он отнес к другим косвенным симптомам рака поджелудочной железы возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке. «Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии», – отметил он.

Мясников называет курение доказанным фактором риска заболевания. При этом до двадцати процентов случаев рака поджелудочной железы можно объяснить наследственностью. «Кстати, знаете, что еще важно – низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце», – сказал врач.

Другие факторы риска: избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит. Речь идет о злоупотреблении мясом, колбасами, транс-жирами, отсутствии в рационе овощей и фруктов.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель для людей с больным сердцем или гипертонией.



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