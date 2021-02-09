Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии строгого режима

09.02.2021, 7:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя Александру Мордовцу по делу взятке и злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе суда.

«Мордовцу назначено наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 97144710 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок шесть лет, с лишением воинского звания «полковник запаса», – сообщил источник РИА «Новости».

Второго фигуранта дела, ранее судимого Олега Щурова, приговорили к 13 годам строгого режима. По версии следствия, генеральный директор ООО «Строймонолит-14» Щуров передал Мордовцу свыше 32 млн рублей за помощь в заключении контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство. Получив авансы в виде денег и товаров, строительная организация их не отработала, позднее ее признали банкротом. Ущерб государству превысил 120 млн рублей.

Напомним, в июне 2018 года Мордовцу, являвшемуся заместителем гендиректора компании «Спецстрой России», которая занималась строительством объектов космодрома Восточный, предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Фигуранту было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Судья, объявляя постановление, добавил, что Мордовец подозревается также по ч. 5 ст.291 («Дача взятки»).