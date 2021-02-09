Мнение: Гордума Тамбова отказалась убирать памятник Ленину

09.02.2021, 6:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Городская Дума Тамбова отклонила попытки местных антисоветчиков убрать памятник Ленину из центра города.

В гордуме отклонили предложение о демонтаже памятника Ленину в центре Тамбова

Вместо этого монумента предлагалось установить памятник основателю города Роману Боборыкину

Предложение о демонтаже памятника основателю советского государства Владимиру Ленину, который установлен на центральной площади Тамбова, отклонено советом по монументальному искусству при Тамбовской городской думе. Депутаты приняли решение отремонтировать памятник и вернуть ему статус объекта культурного наследия, сообщил ТАСС в четверг член совета, депутат гордумы Артем Александров.

Инициатива о переносе монумента Ленину была внесена на рассмотрение совета в январе этого года одним из жителей Тамбова. Вместо него предлагалось установить памятник основателю города Роману Боборыкину.

"Члены совета по монументальному искусству единогласно отклонили предложение о сносе памятника. Кроме того, было принято решение предложить администрации Тамбова выступить с ходатайством о возвращении монументу статуса объекта культурного наследия регионального значения, который в свое время был утрачен, и провести на памятнике ремонтные работы", – сообщил депутат.

Памятник Ленину был установлен на главной площади Тамбова в 1967 году. Установку монумента приурочили к 50-летию Октябрьской революции. В наши дни на площади Ленина в Тамбове проходят военные парады и другие масштабные культурные мероприятия.

https://ria.ru/20210208/pamyatnik-1596560350.html – цинк

Вот и хорошо.

Ничего, кстати, не мешает установить памятник Боборыкину в другом месте. Бобырикин и Ленин могут беспроблемно сосуществовать.

У нас в Севастополе по той же схеме подыскивали место для Князя Потемкина-Таврического, хотя были попытки вбросов про необходимость заменить Ленина рядом с Штабом флота на Потемкина, но эти попытки достаточно быстро потушили.

Волне понятно, что тему с Бобырыкиным пытались использовать, чтобы протащить украинскую практику в Тамбове. Но не прокатило.

И еще на тему памятников. Мосгордума разъяснила позицию по вопросу восстановления памятника Дзержинскому на Лубянке.

Решение о возращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей, заявил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Ранее сообщалось, что писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы.

"Каждое обращение рассматривается в зависимости от сегодняшнего мнения, пожелания жителей, которые будут оценивать то или иное предложение. Мнение может меняться, на моем веку таких было очень много желаний и предложений, чаще всего они возникают в преддверии выборов в различные структуры государственной власти. Обращения я не видел, но могу сказать, что к любому обращению, как в думе, так и в правительстве относятся очень серьезно. Я не даю оценку данному предложению, я действую с учетом интересов большинства наших москвичей… Я как представитель одной из ветвей власти не должен опираться на свое личное мнение. Давайте будем рассматривать, я должен быть объективен", – сказал Герасимов.

https://ria.ru/20210208/pamyatnik-1596560350.html – цинк

Леся Рябцева топит за Дзержинского. Последние дни наступают.

В целом, все правильно. Вопрос должны решать в первую очередь жители Москвы. Решать конечно же путем общегородского опроса/референдума, который лучше всего прицепить к одному из дней голосований по выборам каких-нибудь депутатов, чтобы минимизировать расходы на дополнительный вопрос. Разумеется, для подготовки вынесения такого вопроса на референдум, должна быть создана инициативная группа, которая подготовила бы данный опрос, согласовала бы его с ЦИК и городскими властями и не повторила негативного опыта КПРФ, которая пыталась, но так и не смогла организовать городской референдум по Железному Феликсу.

После чего жители Москвы и высказались бы по поводу памятника. Это было бы весьма показательно, если бы вопрос о возвращении Железного Феликса решился бы не директивно, а свободно и демократично. Страшно представить реакцию отечественной демшизы, в случае позитивного результата такого опроса.

Если инициативная группа за референдум/опрос по Дзержинскому будет сформирована и начнет работу, то готов ее информационно поддерживать. Если для референдума потребуется сбор средств, готов помочь. Уверен, однажды Железный Феликс вернется на Лубянку.

—