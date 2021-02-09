“Где деньги, Зин?” – Путин удивился низким заплатам молодых ученых из Новосибирска

09.02.2021, 6:16, Разное

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Ученая из Новосибирска рассказала Владимиру Путину, что зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц, работая на полную ставку. Президент России поинтересовался, какой средний уровень заработной платы в области. Министр финансов ответил главе государства: “39 тысяч”.

Путин знает о том, что молодые ученые должны получать надбавку 210% от среднего уровня заработной платы по региону, поэтому посчитал: они должны зарабатывать порядка 80 тысяч рублей. “Где деньги, Зин?”, – спросил Владимир Владимирович у Антона Силуанова.

Президент поручил министру финансов, а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову заняться этим вопросом. Также российский лидер посоветовал молодой ученой обращаться в Администрацию президента, если у нее возникнут проблемы из-за откровенного разговора о низких зарплатах.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали об индексации пенсий работающим гражданам. Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об увеличении выплат до 1 февраля 2021 года. Пока эта тема находится на стадии обсуждения.