Арбатова: Быстров пытался понравиться Семенович извращенным способом

09.02.2021, 6:14, Новости дня

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Поскольку экс-полузащитник сборной РФ по футболу Владимир Быстров решил задеть певицу Анну Семенович через табуированную в нашей культуре часть тела, то она совершенно разумно ответила ему тем же самым, сказала газете ВЗГЛЯД психоаналитик, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова. Она не исключила, что так Быстров пытался произвести впечатление на артистку.

Призер чемпионатов РФ в танцах на льду, певица Анна Семенович назвала слова полузащитника сборной РФ по футболу Владимир Быстрова о том, что если бы она захотела бы остаться в фигурном катании, «то отрезала бы сиськи», оскорбительными и отметила, что ему, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы он «быстрее бегал по полю и забивал больше голов».

«Ее алаверды очень грамотное. Поскольку человек решил унизить ее через табуированную в нашей культуре часть тела, то она совершенно разумно ответила ему тем же самым. Тем более, большая грудь или большой член в нашей культуре наоборот считаются ценными частями тела, им завидуют те, кто этого лишен. Но я думаю, что в данной ситуации не стоит городить огород по поводу каких-то наказаний уголовных», – говорит Арбатова.

По мнению собеседника, благодаря этому диалогу народ увидел, что Быстров очень плохо воспитан, а Семенович довольно грамотно и правильно реагирует на подобного рода хамство.

«Мы живем в сексистском пространстве. В пространстве, где принято, что мужчина оскорбил женщину в рамках сексизма, а она заплакала и ушла. И как раз реакция Семенович говорит о том, что мы выходим из этого стандарта. Она как бы бьет его тем же самым оружием, чего, наверное, не стала бы делать просто так. Но не стоит делать из этого большого хайпа для обоих. Ну, похабный дурак, не умеет себя вести», – считает Арбатова.

Кроме того, вероятно, Семенович нравится Быстрову, полагает психоаналитик, отмечая, что таким «извращенным способом он попытался это показать».

Ранее Владимир Быстров в беседе с «Спорт-Экспресс» позволил себе высказывание о том, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Так он дополнил слова журналиста, который отметил, что из-за размера груди Семенович «пришлось тяжко в фигурном катании».