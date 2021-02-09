Интерес Германии к «Спутнику V» объяснили нехваткой вакцин в ЕС

09.02.2021, 6:14, Новости дня

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Британский журнал The Spectator объяснил готовность властей Германии рассмотреть возможность использования российского препарата «Спутник V» разразившимся в Евросоюзе кризисом в связи с нехваткой вакцин от коронавируса.

В публикации от 8 февраля издание поясняет, что распределение вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от Moderna в Евросоюзе задерживается. К вакцине AstraZeneca в Германии относятся скептически: регулятор ФРГ разрешил прививать ею лишь граждан младше 65 лет. К тому же препарат показал низкую эффективность против нового штамма коронавируса, обнаруженного на территории ЮАР, передает ТАСС.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.