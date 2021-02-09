 

Цена барреля нефти Brent превысила 61 доллар

09.02.2021, 6:14, Новости дня
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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла в пике 61,02 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз цена Brent превышала отметку 61 долларов за баррель 7 января 2020 года. По состоянию на 05.16 мск нефть Brent торговалась на уровне 61,01 доллара за баррель (+0,74%). В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 58,2 доллара за баррель (+0,63%), передает ТАСС.

Накануне цена барреля нефти Brent приблизилась к 60 долларам на фоне снижения опасений за спрос в связи началом вакцинирования от коронавируса по всему миру.



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