 

Steam снова установил рекорд численности онлайн-игрококв

09.02.2021, 5:42, Новости дня
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Как сообщают представители геймерской платформы Steam, у них зафиксирован очередной рекордный показатель одновременного присутствия игроков в онлайне. Об этом компания проинформировала на своем официальном сайте.

Прошлый рекордный показатель в Steam был установлен в январе текущего года. Тогда количество пользоватетей, одновременно присутствующих на интернет-страницах данного ресурса, составила двадцать пять с половиной миллионов человек. Теперь же это число увеличилось.

Лидером популярности стал шутер CS: GO, играть в который необходимо от первого лица. Здесь одновременно присутствовало сразу 1,1 млн геймеров. Второе место заняла игра-стратегия Dota 2 (657 тыс. чел). На третьем оказался Rust – 224 тыс. чел.



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