 

Xiaomi возвращается на рынок планшетов

09.02.2021, 5:42, Новости дня
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Руководитель компании-производителя электроники Xiaomi Лей Цзюнь заверил, что уже в этом году под данным брендом будет выпущен новый планшет. Гендиректор сообщил также о начале выпуска нового гаджета в линейке Xiaomi Mi Mix.

Новость о планшете буквально означает, что компания Xiaomi возвращается к производству гаджетов данной категории. Ведь ранее специалисты полагали, что она покидает рынок планшетов.

По словам топ-менеджера, специально для новой модели планшета Xiaomi адаптирует свою оболочку операционной системы MIUI. В результате покупатели получат устройства с новым функционалом, благодаря которому появятся новые возможности в управлении. Напомним, что Xiaomi представила новую версию MIUI 12.5, позволяющую обеспечить полноценное подключение смартфона к компьютеру на Windows.



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