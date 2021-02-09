Мнение: «Немедленно прекратить насилие…»

09.02.2021, 5:28, Разное

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Актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов и многие другие известные россияне подписали обращение, в котором потребовали незамедлительно привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией России и гарантировать гражданам право мирных собраний, отпустить всех задержанных на митингах последних недель, пресечь практику бесчеловечных избиений полицией мирных граждан и судебного произвола в отношении задержанных.

Из обращения:

«…Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы.

Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест проведения митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения о привлечении к ответственности. Фактически суды превратились в подобие «троек» времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства.

Задержанные и арестованные, в том числе по решениям судов, должны быть освобождены, а решения судов в массовом порядке аннулированы. Заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела должны быть прекращены».

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Фотографии отсюда и отсюда