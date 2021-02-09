 

В Facebook собрались модерировать информацию о вакцинации

09.02.2021, 5:20, Новости дня
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Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения, сообщили в компании.

«По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм», – приводит заявление компании ТАСС.

Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, затем компания планирует распространить на другие страны.

Напомним, в начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».



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