США решили вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот

09.02.2021, 5:20, Новости дня

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Соединенные Штаты в будущем могут вернуться к обсуждению вопроса принадлежности Голанских высот, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Оставляя за скобками правовую сторону вопроса, с практической точки зрения Голаны являются крайне важной составляющей безопасности Израиля», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, будут ли США при администрации Джо Байдена признавать суверенитет Израиля над Голанами.

По утверждению Блинкена, безопасности Израиля угрожает нахождение «у власти [президента Сирии Башара] Асада, иранское присутствие в Сирии, [нахождение там] поддерживаемых Ираном вооруженных группировок».

«С течением времени, если ситуация в Сирии изменится, нам будет чем заняться по данному вопросу (принадлежности Голанских высот). Но пока нам еще далеко до этого», – сообщил Блинкен в эфире телекомпании CNN.

Напомним, 25 марта 2019 года 45-й президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В Кремле выразили сожаление в связи с решением США по Голанам. МИД назвал заявление Трампа о статусе Голан прямым нарушением решений ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала идею Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.