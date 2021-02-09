Компания Samsung обещает до июля представить две новые версии смартфонов Galaxy Z

09.02.2021, 4:48, Новости дня

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В сети появилась инсайдерская информация о планах компании Samsung на лето текущего года. Согласно данному сообщению, производитель должен к июлю выпустить две новые версии смартфонов Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3.

Эксперты проверили эту информацию и убедились в ее правдивости. По их мнению, южнокорейскому производителю действительно необходимо еще около пяти месяцев, чтобы закончить работу над гаджетами и подготовить их официальную презентацию.

Также стало известно, что одна из моделей будет поддерживать связь 5G, а вторая – LTE. В основу последней будет положен процессор Snapdragon 855+. Емкость аккумуляторов в обоих случаях составит 3900 мАч. Частота обновления картинки на экране с диагональю 6,9 дюйма – 120 Гц.