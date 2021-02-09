Мнение: О «чёрной полосе» у Владимира Путина

09.02.2021, 4:40, Разное

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Ну, да, жизнь – зебра. Полоса белая, полоса чёрная, а в конце…

Но не будем о грустном: до конца ещё два с половиной президентских срока. Вот только сейчас, похоже, у их законного обладателя, нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина, похоже, идёт та самая чёрная полоса. На это более, чем прозрачно намекнул один весьма информированный источник…

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, хоть и способен пургу нести, но врать не будет. По его словам, нынешний российский президент денно и нощно заботится о росте благосостояния вверенных ему россиян. О пенсионерах в том числе.

Только неусыпными усилиями Владимира #Путин­а в вопросе повышения благосостояния пенсионеров «проделан огромный путь», заявил Дмитрий Песков. Этого, впрочем, недостаточно, признал он: «Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать».

Но как ни работай, словно раб на галерах, «скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии не представляется возможным». Потому что повышению пенсий постоянно препятствуют «какие-то негативные периоды, чёрные полосы в развитии». Например, мировые экономические кризисы и ситуации, подобные нынешней пандемии #коронавирус­а. Во всяком случае, так видят эту ситуацию в Кремле.

Действительно, для России Владимира Путина идёт сейчас полоса чёрная. Средняя цена российской нефти марки Urals в 2020 году составила 41,73 долл. за баррель, посчитало Министерство финансов. По сравнению с 2019 годом стоимость упала на 34,38% — цена барреля за тот год составила 63,59 долл. Так дёшево российская #нефть не стоила с 2004 года, когда среднегодовая цена составляла 34,4 долл. за баррель.

Осталось пролить скупую слезу, но…

Есть один вопрос. Почему при такой цене на чёрное золото российский ФНБ, пополняемый при нефтяных ценах выше 42 долл. за баррель, вырос в 2020 году на 46% в долларах? И почему ни капли из него не пролилось в карманы пенсионеров, хотя легальная возможность откупорить эту кубышку появилась в прошлом году?

Может, Владимиру Путину что-то другое мешает, а не чёрная полоса, которая для российских олигархов оказалась даже весьма светлой?

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