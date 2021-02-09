 

В ЛНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел школы в Донбассе

09.02.2021, 4:26, Новости дня
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать факт обстрела украинскими силовиками школы в поселке Золотое, подконтрольном ЛНР.

«Призываем представителей СММ ОБСЕ зафиксировать данный факт и оказать давление на командование ВСУ с целью недопущения срыва достигнутых договоренностей, а также гибели и ранения среди мирного населения», – передает РИА «Новости» заявление офицера пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко.

По словам представителя народной милиции, школу обстреляли с позиций первого батальона 92-й бригады ВСУ.

Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.



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