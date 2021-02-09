 

Лавров подтвердил готовность Москвы взаимодействовать с Брюсселем

09.02.2021, 4:26, Новости дня
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Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС [Жозеп Боррель] в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы». Во время переговоров с Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе», – сообщил Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией.

«Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства Российской Федерации с Еврокомиссией. «Заморожены» форматы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее – задолго до госпереворота на Украине – по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан РФ и ЕС», – отметил Лавров.

С момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения», указал министр.

Он отметил, что в связи с этим возникает вопрос о том, «кто от кого отдаляется», можно предположить, что Брюссель сам отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру.

«Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга», – добавил министр.

В этом случае Москва готова взаимодействовать с Брюсселем по отдельным направлениям, там, где интересы сторон совпадают. Российская сторона, по его словам, согласовала углубление сотрудничества в здравоохранении, науке и технологиях, а также тематике климата.

«Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм», – заключил Лавров.

Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения РФ и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.

Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у РФ интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.



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