 

Египет заявил, что курорт Шарм-эль-Шейх защитит бетонная стена

09.02.2021, 4:04, Разное
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REUTERS   February 08, 2021   

Бойцы египетского спецназа охраняют курорт  Шарм-эль-Шейх  на  Красном море  в провинции Южный Синай, Египет, 5 февраля 2021 г. (Reuters)

SHARM EL-SHEIKH: Египет заявляет, что недавно построенное 36-километровое бетонно-проволочное  заграждение вокруг Шарм-эль-Шейха поможет защитить туристов  на курорте Красного моря расположенном  на южной оконечности Синайского полуострова.

Власти южного Синая надеются оживить туризм, который пострадал в результате потрясений после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. В 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе – одной из самых смертоносных атак боевиков Египта погибли десятки человек.

Заграждение из бетонных плит с участками проволочной ограды, отделяет  курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира.

Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через одни  из четырех ворот, оборудованных камерами и сканерами.

Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км (224 милях) к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены силы  исламистских боевиков.

«Дистанция между ними  большая, к тому же там  развернуты силы безопасности –  Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия – Южный Синай», – сказал журналистам губернатор Южного Синая Халед Фуда, совершая на выходных  поездку по региону.

«Их будут обыскивать, камеры видеонаблюдения опознают их,  их  автомобили будут сканировать, так что если  они и  прибудут в город, то только  после  полной  проверки».

В прошлом году, на фоне усилий по диверсификации туристической деятельности на морском курорте  в Шарм-эль-Шейхе  открылся Музей древних египетских артефактов. Недавно в городе открылся университет, названный в честь короля Саудовской Аравии Салмана.

До пандемии коронавируса Шарм-эль-Шейх часто принимал международные саммиты, на которых присутствовал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.



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