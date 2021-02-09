Египет заявил, что курорт Шарм-эль-Шейх защитит бетонная стена

09.02.2021, 4:04, Разное

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REUTERS February 08, 2021

Бойцы египетского спецназа охраняют курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море в провинции Южный Синай, Египет, 5 февраля 2021 г. (Reuters)

SHARM EL-SHEIKH: Египет заявляет, что недавно построенное 36-километровое бетонно-проволочное заграждение вокруг Шарм-эль-Шейха поможет защитить туристов на курорте Красного моря расположенном на южной оконечности Синайского полуострова.

Власти южного Синая надеются оживить туризм, который пострадал в результате потрясений после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. В 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе – одной из самых смертоносных атак боевиков Египта погибли десятки человек.

Заграждение из бетонных плит с участками проволочной ограды, отделяет курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира.

Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через одни из четырех ворот, оборудованных камерами и сканерами.

Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км (224 милях) к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены силы исламистских боевиков.

«Дистанция между ними большая, к тому же там развернуты силы безопасности – Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия – Южный Синай», – сказал журналистам губернатор Южного Синая Халед Фуда, совершая на выходных поездку по региону.

«Их будут обыскивать, камеры видеонаблюдения опознают их, их автомобили будут сканировать, так что если они и прибудут в город, то только после полной проверки».

В прошлом году, на фоне усилий по диверсификации туристической деятельности на морском курорте в Шарм-эль-Шейхе открылся Музей древних египетских артефактов. Недавно в городе открылся университет, названный в честь короля Саудовской Аравии Салмана.

До пандемии коронавируса Шарм-эль-Шейх часто принимал международные саммиты, на которых присутствовал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.