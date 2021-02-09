 

Двигатели МС-21 российского производства успешно прошли испытания на выбросы загрязняющих веществ по стандартам ИКАО

09.02.2021, 4:04, Разное
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FlightGlobal

By David Kaminski-Morrow   8 February 2021

Российский авиадвигатель  ПД-14 для Иркут МС-21-310 соответствует последним требованиям ИКАО по критериям выбросов.

Государственная технологическая компания Ростех заявляет, что силовая установка, изначально сертифицированная российским регулирующим органом Росавиацией  в 2018 году, «полностью соответствует» новому стандарту ICAO, введенному в прошлом году.

Этот новый стандарт изменил критерии выбросов дыма и твердых частиц и потребовал «дополнительной сертификации», сообщает Ростех.

В заявлении   говорится, что организация  базирующаяся в Цюрихе  провела  измерения и что сертификат соответствия был выдан Швейцарским федеральным управлением гражданской авиации.

Дальнейшие поправки в стандарт должны быть внесены в начале 2023 года, сообщает Ростех, но ПД-14 имеет «резерв» в 85%, что означает, что он «готов к будущим изменениям».

Источник: Ростех

Двигатели ПД-14 установлены на МС-21-310, который начал летные испытания в декабре 2020 года.

Подразделение Ростеха   «Объединенная  двигателестроительная корпорация»  (ОДК)  рассматривает возможность создания экспертно-консультационного центра  по измерению выбросов  авиационных двигателей на объектах «Авиадвигателя».

Генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин говорит, что сертификация  ПД-14 означает, что самолеты, оснащенные этими двигателями, смогут обслуживать международные маршруты и предлагаться на международном рынке.



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