«Мы слышим их голоса»

09.02.2021, 4:00, Разное

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Меркель объявила о создании плана солидарных действий для Беларуси. Это наиболее продуманная стратегия помощи протестующим.

9 февраля общегражданскому протестному движению в Беларуси будет уже полгода. Власти ФРГ разработали подробный план помощи гражданам этой республики и, похоже, постепенно будут открывать для них границы. Документ, получивший название «План действий «Гражданское общество Беларуси», предусматривает помощь студентам, журналистам, жертвам пыток и их родственникам. Канцлер Ангела Меркель в своей эмоциональной речи объяснила, что это единственный способ не дать миру забыть о голосах белорусов и помочь стране. При этом план Германии не разрешит сам конфликт Лукашенко с народом, подчеркнула политик, потому что такие проблемы в принципе не решаются извне. «Новая газета» приводит речь Меркель в переводе и вкратце рассказывает, что нам известно о, пожалуй, наиболее открытой и продуманной на сегодняшний день стратегии в отношении режима Лукашенко.

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕРКЕЛЬ

«На следующей неделе будет ровно полгода с момента проведения президентских выборов в Беларуси, на которых Александр Лукашенко объявил себя победителем. Германия и Европейский союз не признают результатов этих выборов, так как они не были демократическими. Они не были ни свободными, ни честными, ни прозрачными. Наблюдателей ОБСЕ туда не допустили. Потенциальным альтернативным кандидатам чинили препятствия, их права систематически нарушались. После выборов оппозиционеры оказались в тюрьме, вынужденно покинули страну и искали убежище за границей.

Уже полгода отважный народ Беларуси каждую неделю выходит на улицы Минска и многих других городов по всей стране. Они мирно и с достойным восхищения упорством протестуют против фальсификации выборов, высказываются за политические перемены и полное преобразование страны.

Но у государственной власти Александра Лукашенко есть только один ответ на мирные демонстрации — насилие. Спецслужбы избивают на улицах мужчин и женщин, молодых и пожилых людей. Тем, кто попадает в тюрьму, угрожают пытки — и тому есть многочисленные доказательства. Я глубоко впечатлена непоколебимостью белорусского демократического движения. Кажется, власти рассчитывают, что мир скоро забудет об этих отважных людях. Мы не должны дать этому случиться.

Мы призываем политическое руководство Минска немедленно прекратить репрессии и освободить политических заключенных. Мы призываем наконец начать уважать право своих жителей на свободное выражение мнений. Германия и Европейский союз продолжат привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, как мы ранее и делали с помощью санкций.

Но прежде всего сейчас мы думаем о мужчинах и женщинах, которые многим рискуют ради демократии в собственной стране.

Я думаю о Светлане Тихановской, с которой мне удалось встретиться здесь, в Берлине. И о ее соратнице Марии Колесниковой, которую, как и многих других, заперли в тюрьме.

Федеральное правительство Германии приняло «План действий «Гражданское общество Беларуси». Таким образом, преследуемые оппозиционеры и люди в гуманитарно затруднительной ситуации могут получить визы и убежище в упрощенном порядке. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, а также учредить стипендии и поддержать независимые СМИ.

Это не разрешит конфликт между правовыми основами и репрессиями в Беларуси. Но это и невозможно сделать извне. Но это покажет всем смелым людям в этой стране, что мы на их стороне, что мы слышим их голоса — сегодня, как и полгода назад».

План «Гражданское общество Беларуси». Что мы о нем знаем?

Меркель в своем выступлении затронула тему солидарности с Беларусью лишь в общих чертах. Министерство иностранных дел ФРГ тем временем уже успело подготовить подробную программу действий, прибегнув к положениям статьи 22 Закона о праве на проживание. Нормы германского законодательства позволяют МВД разрешить въезд определенной категории иностранцев «для защиты политических интересов ФРГ». Вот основные положения этого плана:

21 млн евро. Столько бюджетных средств МИД Германии уже заложил на план солидарных действий.

Упрощенный визовый режим. Преследуемые граждане Беларуси смогут получить убежище в ФРГ. Въезд в страну также разрешат ближайшим родственникам тех, кто нуждается в защите от действий режима Лукашенко.

Бюрократическая процедура остается непроясненной. Политические преследования, согласно закону, не могут стать в Германии основанием для быстрой выдачи долгосрочных виз. План также не обозначает, сколько белорусов может принять Германия. Предполагается, что власти ФРГ могут быстро изменить некоторые положения законов, применяемых ранее к беженцам.

Лечение и психологическая поддержка. Белорусы, пережившие пытки и насилие со стороны силовиков, могут рассчитывать на медицинскую помощь от Германии.

Последствия пыток будут документировать. Германия работает совместно с Францией, Нидерландами и Норвегией над созданием центров для «документации и архивирования фактов совершенных нарушений прав человека». Неназванная часть средств из выделенного 21 миллиона евро пойдет на разработку этой инициативы. Собранная в этих центрах доказательная база, по мнению властей Германии, поможет добиться наказания для государственных преступников в белорусских и международных судах. «Покончить с безнаказанностью преступников и сделать возможным их преследование по закону», — так мотивируется создание центров в документе, вопрос создания которого поднимался на переговорах властей ФРГ с оппозицией.

Стипендии и поддержка независимых СМИ. Студенты белорусских вузов, отчисленные из-за участия в протестах или гражданской позиции, смогут получить финансовую поддержку для обучения в Германии. Часть средств направят на помощь белорусским СМИ, однако пока правительство не раскрывает, каким образом и между какими именно медиа будут распределены деньги.

Германия следует примеру Балтии. Латвия и Литва уже поддержали протестующих в Беларуси, солидарность проявляет и Польша. «Важно, чтобы Германия стала безопасной гаванью и вместе с Польшей и Литвой перенимала больше ответственности», — заявляют германские «Зеленые», которые требуют быстрого применения новых норм.

Никита Кондратьев

руководитель службы информации

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