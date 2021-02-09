В РФ создана отечественная базовая станция для 4G и LTE

09.02.2021, 3:54, Новости дня

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В компании «Ростех» создана отечественная базовая станция, предназначенная для раздачи сигналов в формате 4G, а также LTE. Кроме того, специалисты утверждают, что при потребности аппаратуру можно перенастроить для передачи и приема форматы пятого поколения.

По словам экспертов, данная станция является первой в России, изготовленной на отечественных технологиях и оборудовании. Уровень локализации производства в данном случае составил 90%.

В представленном варианте использован стандарт 3GPP Release 14, работающий при частоте 450 МГц. Станция может обеспечить скорость интернет-соединения до 3 Гбит в секунду. Но самое главное – это ее адаптированность в российскому климату. Оборудование легко выдерживает морозы до сорока градусов.