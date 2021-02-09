 

В РФ создана отечественная базовая станция для 4G и LTE

09.02.2021, 3:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В компании «Ростех» создана отечественная базовая станция, предназначенная для раздачи сигналов в формате 4G, а также LTE. Кроме того, специалисты утверждают, что при потребности аппаратуру можно перенастроить для передачи и приема форматы пятого поколения.

По словам экспертов, данная станция является первой в России, изготовленной на отечественных технологиях и оборудовании. Уровень локализации производства в данном случае составил 90%.

В представленном варианте использован стандарт 3GPP Release 14, работающий при частоте 450 МГц. Станция может обеспечить скорость интернет-соединения до 3 Гбит в секунду. Но самое главное – это ее адаптированность в российскому климату. Оборудование легко выдерживает морозы до сорока градусов.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Потрясающие виды и «гарантированная защита» от COVID-19 — журналист Times рассказал о своём отпуске на Алтае

10.09 / В мире: Почему Украина бессильна запретить авиарейсы в Крым

23.01 / «Слом расового барьера» — Пентагон впервые возглавил афроамериканец

29.08 / Минобороны отобрало более 300 инновационных разработок на «Армии-2020»

16.07 / Медведев назвал «борзостью» угрозы новых санкций США против «Северного потока – 2»

20.08 / Зеленский: Если рядом с Крымом будет цветущая, успешная Херсонская область, его возвращение произойдет гораздо быстрее

26.09 / В Минске задержали участников «женского марша»

31.08 / Ефремов в суде отказался признавать вину в ДТП

05.07 / В мире: Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

13.07 / Эксперт объяснил последствия в случае ущерба нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана в ходе конфликта с Арменией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска