 

Google Chrome прекратит работать на старых компьютерах

09.02.2021, 3:54, Новости дня
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Разработчик популярного интернет-браузера уже сообщил пользователям о том, что Google Chrome, начиная с 87 версии и выше, вскоре отключат от компьютеров до 2005 года выпуска. Это должно случиться в течение ближайших нескольких недель.

По словам членов команды Chromium, обновление под кодовым названием «89» также не будет совместимо с архитектурой х86. Как правило, она использовалась при выпуске электронных машин шестнадцать и более лет назад.

Даже несмотря на то, что такие компьютеры все еще можно обновлять и устанавливать на них операционную систему Windows 10, браузер Chrome на них работать не сможет, уточняют специалисты. Однако его еще смогут запускать пользователи старых устройств с другими операционными системами.



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