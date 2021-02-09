Мнение: Формула счастья

09.02.2021, 3:48, Разное

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Проглядывал топ ЖЖ и обнаружил редчайшую (и оттого вдвойне ценную) вещь – короткую формулу будущего России из уст убежденного и несомненного либерала Митрича, о том, что будет, когда у нас силы Добра победят силы Зла. Я постоянно вытрясаю хоть что-то подобное из всех знакомых и незнакомых, устно или письменно, но, как правило, безуспешно: люди или что-то невнятное мычат, или обижаются (!), или под разными предлогами стремятся спастись бегством.

А тут – вот, и даже без просьб и уговоров:

“Даже если завтра Навальный чудесным образом придет к власти, он физически не сможет стать Путиным, даже если он этого очень сильно захочет. Хотя бы просто по тому, что все инструменты, с помощью которых Путин еще удерживается у власти — цензура, силовики, продажные судьи, купленные выборы и пр. создавались Путиным только под себя и никакого другого человека эта бузинная волшебная палочка слушаться не будет. Путин строил свою систему двадцать лет, а Навальный ее разрушит. Он должен будет отменить цензуру, все законы, принятые безумным принтером. Начнутся открытые суды над продажными чиновниками, силовиками, судьями и пропагандистами и на их место придут новые люди. Будет окончена война с Украиной, начнутся реформы и это будет уже совсем другая страна”.

Прекрасно! Хотя…

Хотя, если убрать эмоции – налет пафоса и энтузиазма (вполне простительный), получаем какую-то удивительно куцую программу, состоящую буквально из всего трех внятных обещаний:

– всех старых чинуш отдадут под суд

– вместо старых придут новые

– начнутся некие реформы.

Меня поправят – мол, еще упоминается “прекращение войны с Украиной”; но, поскольку в реальности никакой войны с Украиной и нет, то и непонятно, что, собственно, будет прекращаться.

Также, впрочем, даже намеком не упомянуто, какие же реформы “начнутся”. Реформы чего? В какую сторону?

А если еще вдуматься – то ведь непонятно даже, почему от перемены Путина на кого-то другого система должна будет непременно тут же развалиться. В этой краткой формуле нашего главного представителя сил Добра в ЖЖ таится абсолютно “путинское” представление о какой-то поистине сверхчеловеческой сучности Путина, который, как Кощей, буквально одними своими сухонькими ручонками удерживает на всей 1/9 части суши всех – и цензуру, и силовиков, и продажных судей, и даже лично руководит всеми фальсификациями во всех российских избиркомах от Магадана до Балтийска.

А если даже и так: не следует ли из такой модели, что при изъятии столь всемогущего Путина с его места в центре паутины вся система тут же начнет схлопываться, пойдет вразнос, станет расползаться как старая ткань – и тогда, под дружные лозунги поддержки со стороны той же общественности, новый “путин” станет лихорадочно собирать ту же самую схему, но уже под СВОИМ чутким руководством, мотивируя это тем, что “при путине же все работало” и “мы не должны потерять страну”?

В сухом остатке получаем, что весь смысл “революции” заключается в итоге в одной перемене – плохих людей на хороших. Как это, мы все прекрасно видели – например, на Украине, где буквально к этому всё и свелось (ну и к усиленной, с выкручиванием рук, украинизации, то есть самому густопсовому национализму). И ВСЁ?!

В принципе, и то хлеб, конечно – путинские одни и те же рожи поднадоели, безусловно. Сечин-миллер-ротенберг – сколько можно? Поколение Путина должно уступить дорогу (и хлебные места) поколению Навального.

Меня беспокоит в этом одно: если просто путинские сильно пожилые хари заменятся харями помоложе и поэнергичней – мы все потеряем нечто эфемерное, но ценное: надежду на НАСТОЯЩИЕ перемены, хотя бы по естественным причинам.

У меня, впрочем, есть версия, что именно происходит, и почему ни у кого – ни у Путина, ни у оппозиции – нет никакой позитивной программы. Идея в том, что никакие позитивные программы и не нужны – все стороны понимают, что у русских людей, говоря психологическим языком, преобладает не мотивация достижения, а мотивация избегания неудачи, на простом языке выражаемая формулой “Лишь бы не было войны”. Русский человек не хочет ничего достигать – он хочет, чтобы его оставили в покое. Поэтому единственная понятная в России энергия перемен – это энергия ненависти, энергия разрушения. Эта темная энергия просыпается в русском человеке, когда он в отчаянии понимает, что в покое его не оставят.

Навальный – воплощение именно темной энергии разрушения, “Господь, жги!” – единственно доступной россиянину реально оппозиционной энергии (на что указывал в свое время еще Пушкин). Именно ЭТИМ он и зажигает сторонников (а если бы он плел какие-нибудь жалкие позитивные прожекты, строил из себя какого-нибудь Маска или Кампанеллу – его бы никто и не слушал). Революция в России – это всегда револьвер, поднесенный к виску страны, и именно в этом привлекательность революции для русского: в самоубийстве. Вопрос лишь один – окончательно ли нашего человека “достало”, чтобы он включил злую энергию разрушения. Не для того, чтобы что-то “расчистить”, а для того, чтобы все разнести к х..м!

Пока, похоже, еще не окончательно достало. Дрова сырые – чадят, но не горят.