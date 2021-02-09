Простая физиология большой груди – Личное мнение

09.02.2021, 3:36, Разное

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Футболист Владимир Быстров (не знаю такого) напал на Аньку Семенович. Точнее — на её грудь.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую спортсмена:

Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология… Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи.

Прочитав это, я, честно говоря, растерялась.



По роду своей деятельности я привыкла к человеческой глупости и давно живу с пониманием, что люди, по большей части, — дураки.

Но даже меня можно, если постараться, удивить масштабами людской дурости. Вот у футболиста Быстрова, например, это получилось.

Я, в принципе, не понимаю, как — при каких обстоятельствах? — изо рта мужика может вывалиться фраза «отрезать сиськи»? Это — не просто низко. Это — зассанная подворотня головного мозга.



Плохая фигуристка Семенович (без сисек) и плохой футболист Быстров. Фото: Соцсети

Анька не растерялась и ответила Быстрову. Впрочем, её ответ оказался ничем не лучше оригинального заявления футболиста.

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Если вкратце, то вот что дословно сказала Анка:

1) У меня не сиськи, а грудь.

2) Почему вам моя грудь всем до сих пор не даёт покоя? Я этого не-па-ни-ма-ю.

3) Я была легендарной спортсменкой.

Сиськи? Грудь? Какая разница? Но вот на вопрос разожравшейся Анечки я, пожалуй, отвечу.

Почему её грудь всем до сих пор не даёт покоя?

Может, потому, что кроме вываленных в декольте то ли молочных, то ли силиконовых желез Аньке нечего предложить публике? Может, потому, что она сама выстроила свою жизнь так, что ни с чем, кроме как огромных сисек у подавляющего большинства людей Семенович не ассоциируется?



Фото: Соцсети

Я не думаю, что безголосую Аньку взяли бы петь в трусах в девичью группу, если бы у неё не было больших сисек. Я не думаю, что мы, в принципе, знали бы, кто такая Семенович, если бы не её грудь.

Так чего же теперь задаваться вопросом, почему эта самая грудь «всем до сих пор не даёт покоя»? Что за лицемерие?

Ну, а уж что касается «легендарной спортсменки» Анны Семенович, то давайте я вам просто покажу перечень её спортивных достижений? Точнее, полнейшее их отсутствие.



Фото: Моё

Может, Анька просто глупенькая и попутала слово «легендарный» со словом «посредственный»? Не, ну а чо? И там, и там — четыре слога. Можно и перепутать, особенно, если плохо учиться в школе, что, подозреваю, и делали и «легендарная спортсменка» Семенович, и рассуждающий о «простой физиологии» сисек футболист Быстров.

Быстрову я советую никогда не давать интервью, а Семенович — тоже побольше молчать и обязательно похудеть.

Пластмассовые ресницы веером, красная помада и вываленная в декольте грудь — всё это не отвлекает внимание от тройного подбородка и восьми складок в области талии. Нельзя стать привлекательнее, намазав рожу поярче и показав большие сиськи, если жопа при этом — жирная.

Это — не ухоженность, а жалкие попытки отвлечь внимание публики от залежей сала на собственном теле.

В общем, никого не хочу поддерживать в этом конфликте. Один пукнул в лужу, другая села рядом и не просто в эту лужу пукнула, а надристала туда со свистом.

А вы — за кого? Почему?

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