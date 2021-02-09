Журналист Попова рассказала о съёмках на вилле Навального в Германии

09.02.2021, 3:32, Новости дня

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Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о съемках на вилле, в которой жил Алексей Навальный во время нахождения в Германии.

Попова отвергла утверждение владельца виллы, в которой жил Навальный в Германии, о том, что съемочная группа «России 1» якобы снимала его скрытой камерой, а сам он якобы не знал, что говорит с российскими журналистами. «Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего она, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы – журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», – написала Попова в своем Telegram-канале.

Ранее Анастасия Попова была специальным корреспондентом «Вестей» на Ближнем Востоке, освещала военные действия в Сирии, удостоена редкой в мирное время государственной награды – медали «За отвагу».

Репортаж Анастасии Поповой о пребывании Навального в Германии вышел в программе «Вести недели» на «России 1» в воскресенье, 7 февраля. Шеф европейского бюро ВГТРК показала виллу в престижнейшем районе Фрайбурга, которую арендовал Навальный, а также подсчитала, что на проживание в течение двух месяцев блогер потратил почти 30 тыс. евро.

Телеведущий Дмитрий Киселев оценил репортаж Поповой о вилле Навального в Германии как блестящую работу. «Репортаж, который делала Настя Попова, – блестящий совершенно – стал самодостаточным событием», – отметил телеведущий. Саму виллу, в которой жил Навальный во время нахождения в Германии, Киселев назвал чрезмерной роскошью.

Накануне политолог Борис Межуев сообщил газете ВЗГЛЯД, что Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России.