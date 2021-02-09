 

Журналист Попова рассказала о съёмках на вилле Навального в Германии

09.02.2021, 3:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о съемках на вилле, в которой жил Алексей Навальный во время нахождения в Германии.

Попова отвергла утверждение владельца виллы, в которой жил Навальный в Германии, о том, что съемочная группа «России 1» якобы снимала его скрытой камерой, а сам он якобы не знал, что говорит с российскими журналистами. «Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего она, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы – журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», – написала Попова в своем Telegram-канале.

Ранее Анастасия Попова была специальным корреспондентом «Вестей» на Ближнем Востоке, освещала военные действия в Сирии, удостоена редкой в мирное время государственной награды – медали «За отвагу».

Репортаж Анастасии Поповой о пребывании Навального в Германии вышел в программе «Вести недели» на «России 1» в воскресенье, 7 февраля. Шеф европейского бюро ВГТРК показала виллу в престижнейшем районе Фрайбурга, которую арендовал Навальный, а также подсчитала, что на проживание в течение двух месяцев блогер потратил почти 30 тыс. евро.

Телеведущий Дмитрий Киселев оценил репортаж Поповой о вилле Навального в Германии как блестящую работу. «Репортаж, который делала Настя Попова, – блестящий совершенно – стал самодостаточным событием», – отметил телеведущий. Саму виллу, в которой жил Навальный во время нахождения в Германии, Киселев назвал чрезмерной роскошью.

Накануне политолог Борис Межуев сообщил газете ВЗГЛЯД, что Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка»

11.09 / МВБ США пыталось подвергнуть цензуре сообщения о «российском вмешательстве»

04.10 / Ограничения не повлияли не популярность TikTok

08.10 / В Москве задержали еще двух участниц Pussy Riot Никульшину и Алехину

27.01 / На ЧФ прошли учения по уничтожению корабля условного противника

11.08 / “Астанавитесь! Ростов не резиновый”. Фотожабы на выборы президента в Беларуси

26.08 / Кириенко поблагодарил участников форума «Рубеж 2020» за неравнодушие

01.01 / Венгрия отказалась от закупок российской вакцины

16.08 / У главы МВД Филиппин повторно обнаружили коронавирус

16.01 / В Крыму семь из 12 водохранилищ достигают мертвого объема

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска