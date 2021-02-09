Госдеп США поддержал жесткий подход Трампа в отношении Китая

09.02.2021, 3:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп придерживался верного подхода к политике в отношении Китая.

«Из справедливости к президенту Трампу нужно сказать, что он был прав, придерживаясь более жесткого подхода в отношении Китая, – приводит слова Блинкена ТАСС. – Это была верная тактика, хотя то, как он ее реализовывал, в моем понимании выходит далеко за границы дозволенного. Но базовый принцип был верным».

«Мы должны выстраивать подход к Китаю с позиции силы вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества, – сообщил Блинкен в эфире телекомпании CNN. – Это означает необходимость наличия сильных союзников, что является для нас средством достижения преимущества».

В конце января новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.

Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая.

В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации 45-го президента США Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.