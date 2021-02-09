Мнение: Письмо: “Два года мечтала об этом”

09.02.2021, 3:18, Разное

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А вот эта автор – интересная фантазерка.

Если бы фокус ее не был так прилеплен к собственной пещерке, могла бы даже стать писательницей, наверное.

А пока графомания получается с элементами легкого порно.

Расскажите, что в этом письме правда, а что нет.

anaieguana

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция.

Пожалуйста, прочитайте мое письмо в рубрику.

Недавно было письмо от автора, влюбленной в своего преподавателя. У меня похожая ситуация. В ВУЗе на первом курсе я влюбилась в профессора. Но обратить на себя его внимание во время учебы у меня не было совсем никаких шансов. А потом так сложились обстоятельства, что у меня появилась возможность выйти замуж за его сына.

С первого курса я пришла в сборную факультета по шахматам. Туда брали всех, у кого был хоть какой-то разряд. Остальные участники сборной были юношами. После первого ежегодного турнира, так сложилось, принесла команде больше всех очков, и капитан команды предложил мне встречаться. Он был студентом последнего курса и позвал меня на день рожденья в квартиру, которую снимал. Ну как «позвал» – с условием «перемой-ка всю посуду, а потом вали отсюда». Вернее, он сказал другими словами, что ему было бы приятно чтобы я приготовила для всех, заодно обсудим предстоящий межфакультетский турнир. Я была рада и таким условиям.

На дне рожденья была вся сборная. Я шла с подносами по узкому коридору на кухню. Мне уступил дорогу молодой человек, аж в стену вжался и живот втянул. Я ему бросила: «Спасибо» и услышала как сзади Капитан сказал: «Выдохни». Молодой человек демонстративно шумно выдохнул, не отрывая от меня взгляда. Несколько человек засмеялись. Капитан представил мне его:

-Это сын профессора. Хочет к нам в сборную.

Я: -Добро пожаловать!

Капитан: -Что значит добро пожаловать? У него даже разряда нет и в турнирах он ни разу не участвовал. Ты его что ль готовить будешь?

Я: -Как скажешь, мой капитан.

Капитан: Вот так и надо отвечать. Я подумаю.

На следующий день сын профессора подошел ко мне после занятий, подарил розу, предложил пойти с ним в кино. Я взяла розу, отказалась от кино и сказала что не буду просить капитана за него.

На следующий день капитан зашел ко мне в общежитие, спросил от кого роза и возмутился что я ему сразу не сказала. Я ответила что я ему не жена и не невеста и почему нельзя принять розу от другого парня. А он сказал что хотел меня оставить вместо себя на место капитана сборной и через меня помогать сборной а теперь не знает как мне доверять. В общем, с этого момента мы стали ругаться и он стал говорить что любит меня. Так мы то сближались, то ругались все лето и к началу учебного года расстались.

С сыном профессора я в это же лето стала больше общаться и мы немного сдружились. Он позвал меня прогуляться и поговорить как раз в тот момент когда я с капитаном первый раз поссорилась. Я сказала сыну профессора что у меня с капитаном сейчас сложные отношения и если он рассчитывает что я помогу ему прийти в команду – то зря. Что я могу попросить с ним встретиться другого члена команды, который скорее всего станет новым капитаном. Сын профессора в команду не рвался, а со мной продолжал гулять. Иногда пытался вежливо подкатывать, наверное, как все друзья-мужчины. Например, говорил что ему надо как-нибудь меня поцеловать. Я отвечала зачем ему это надо и переводила тему.

Я подумала, что если дальше так пойдет, то у меня будет шанс увидеть профессора в неформальной обстановке. Вскоре такой шанс представился.

Позвонил сын профессора. Спросил свободна ли завтра в пятницу вечером и в субботу. Сказал что погибла бабушка. Я выразила соболезнования. Он сказал что звонит не за соболезнованиями, а с просьбой. В аварии пострадала и его мама, ее выписывают из больницы в день похорон. Его отец поедет за ней с утра, а домой будут приходить гости-знакомые. В общем, надо их покормить-напоить. Основную организацию берет на себя ритуальное бюро, а дома надо будет приготовить какие-то закуски-бутерброды и убрать. Отец не хочет приглашать для этого чужих людей в дом, а он уже сказал ему что я его девушка и мы справимся.

Я спросила какие закуски и бутерброды профессор хочет видеть, и сколько будет человек.

Профессор сказал что слышал что я профессионально готовила на дне рожденья капитана. Спрашивал как я научилась. Почему перестала встречаться с капитаном.

Я ответила что забрала заявление из ЗАГСа и не хочу об этом вспоминать. Профессор ненадолго задержал на мне взгляд.

Я отвечала и понимала, что он задает правильные вопросы, чтобы я почувствовала что мой уровень – это домработница, а не девушка его сына. Я старалась качественно отработать отведенный мне уровень. Несколько раз он заходил на кухню, наверное, проверял как я справлялась. А может, просто любил пирожки.

Работы было много, а времени – одна ночь. Профессор постелил мне в отдельной комнате и мне даже удалось несколько часов поспать. Потом его жена меня благодарила, подарила золотое украшение.

В понедельник сын профессора ждал меня после занятий. Я сказала что со мной не обязательно встречаться только потому что он сказал родителям что я его девушка, и что я была рада ему оказаться полезной в той ситуации и предложила по-прежнему дружить с ним и гулять.

Тем не менее после нескольких встреч он стал звать меня в квартиру где он жил, и где раньше жила его бабушка. Я помогла ему с уборкой. И мы стали встречаться. Мне нужно было начать зарабатывать в профессии и я хотела воспользоваться его связями для карьеры. Просьба моя к сыну профессора была небольшой – попросить о собеседовании на стартовую позицию по договору подряда друга профессора – топ-менеджера. С сыном этого топ-менеджера дружил и сын профессора. Меня взяли на удаленную работу. Я справлялась быстро и мне давали больше заданий так что у меня уже получалась средняя по городу зарплата.

Несколько раз сын профессора звал меня оставаться у него в квартире. Я говорила что после учебы делаю уроки и работаю до 2 ночи, а утром вставать на занятия. И приезжала к нему только на выходные. Готовила, убирала, мы гуляли. Иногда я подсказывала ему по учебе. Мы учились в параллельных группах. Он стал говорить что влюбился в меня, я тоже. Потом он сказал что профессор приглашает нас вдвоем на свой день рожденья.

На дне рожденья профессор поднял один из тостов за меня. Сказал что рад что его сын подтянулся в учебе, бросил компанию в которой курил и выпивал (ни в чем из этого, конечно, не было моей заслуги, видимо в их кругу это формат тоста) и он надеется что как мы станем на ноги, то оформим отношения. Вмешался его друг топ-менеджер и сказал что вообще-то он мне нормально платит чтобы я стояла на ногах. И он надеется что его работа не пострадает. Я поблагодарила профессора и сказала что мы уже думали чтобы пожить вместе.

Я переехала к нему в квартиру. Оплачивала еду, коммуналку, наши развлечения. Мои траты на квартиру нельзя было назвать вложениями, так, мелкий ремонт чтобы самой убирать было легче. Я просила его не брать у родителей денег, но, думаю, они давали.

На зимних каникулах второго курса мы поженились.

Летом родители мужа позвали нас к ним на дачу. Однажды вечером на шашлыки пришли друг мужа с женой. Они почти каждый день приходили. Жена друга была беременная и к концу вечера сказала, что устала и хочет домой пораньше. Друг ее отвез и они пошли с мужем к реке. Потом маму мужа вызвали на работу. У профессора была сломана нога и он сидел на веранде. Я убирала со стола, мыла посуду, занималась другими домашними делами. Мне показалось что профессор грустный от того что выпал из социальной жизни из-за перелома и карантина и решила что ему нужна демо-версия как я буду заботиться о нем в старости. Принесла ему плед. Когда стало темнеть, подошла к нему.

Я: Уже холодает, зайдете в дом? – Он кивнул. – Давайте помогу Вам.

Профессор: Возьми вещи и подстрахуй меня. Я сам поднимусь.

Он выпил, но совсем не так много чтобы нуждаться в моей поддержке или чтобы не смог в дом подняться. Я шла за ним и остановилась на пороге его комнаты. Я всегда останавливалась на пороге их дома, когда приходила. Или на пороге комнаты. И ждала особого приглашения. Он сказал: «Зайди, положи сюда. Подойди ко мне».

Я: Помочь Вам лечь? Раздеться?

Он кивнул, обнял меня за талию и я почувствовала животом его твердый член. Замерла. Отвела глаза чтобы не встретиться взглядом. Он поцеловал меня в губы. Я два года мечтала об этом. Не сопротивлялась. Но и не отвечала. Он оказался очень внимательным и нежным. Но он и в жизни такой.

Утром я нашла повод, попросила мужа и уехала до рассвета. А на следующий день приехал муж и привез оплаченные профессором путевки в санаторий. Их только открыли между волнами карантина. Это был дорогой подарок.

В конце лета профессор позвонил, сказал что завезет какие-то документы по наследству и квартире и приехал когда мужа не было дома. Стал целовать меня и мы снова переспали. А на следующий день подарил на мой день рожденья серьги с бриллиантами и просил их не продавать потому что камни такой чистоты считаются инвестицией.

До начала учебного года это случилось еще три или четыре раза и каждый раз он дарил дорогие подарки.

Я была в отчаянии от бездарности своего положения. Попросила профессора больше не приезжать когда я одна и не оставаться со мной наедине. И не придумала ничего лучше чем забеременеть.

В конце сентября нас снова перевели на удаленку и до нового года родителей мужа я не видела.

А на новый год они пригласили нас.

Профессор зашел на кухню когда я там была одна и спросил это будет его сын или внук? Я ответила что внук.

Профессор: Юридически? А что покажет генетическая экспертиза, если ее сделать?

Я спросила чего он ожидает от генетической экспертизы. Отцовство будут устанавливать по игрек-хромосоме. Она будет такой же как у него. И как у его сына.

Профессор: Двадцать первый век на дворе. Неужели нельзя установить отцовство?

Я пробормотала что в любом веке был предел метода.

Профессор: Ты меня любишь?

Я: Нет. Я люблю своего мужа.

Профессор: А я люблю тебя.

Я посмотрела на него и поняла что я тоже и не меньше чем раньше. Сейчас с родителями мужа мы не видимся. Еще несколько месяцев до родов я, пользуясь своим положением, могу организовать «с глаз долой». У меня не получается «из сердца вон».

Мне кажется, что я заняла единственно возможную позицию в моей ситуации – было с ним и было, больше я мужу изменять не хочу, хочу оставаться замужем, вынимать скелеты из шкафа тоже не хочу.

Спасибо что прочитали.