 

Мнение: Действующие подводные лодки флотов мира

09.02.2021, 2:56, Разное
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Анимированная инфографика по количеству подводных лодок в различных странах мира на январь 2021-й год на основе данных из открытых источников. К сожалению, автор поленился разбить лодки на дизельные и атомные и считал все лодки оптом. Само собой, формальное количество не отражает возраст тех или иных лодок и их боевые возможности.

Аналогичные видео по другим типам вооружений. Судя по всему, цифры брались из Military Balance 2020 и GlobalFirePower

РСЗО

Буксируемая артиллерия

Ударные, многоцелевые и военно-транспортые вертолеты

Танки

Авианосцы

Боевые самолеты

Военно-транспортная авиация.

Источник: Colonel Cassad



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