 

Видео: Зеленский или вакцина: кто сильнее?

09.02.2021, 2:36, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил народу отказ от приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, украинцы не кролики, чтобы над ними экспериментировать. По сути это была самая наглая ложь Зеленского на посту президента.

Теги: 

Украина
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вакцинация
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Владимир Зеленский
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коронавирус



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