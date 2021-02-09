Видео: Зеленский или вакцина: кто сильнее?
09.02.2021, 2:36,
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил народу отказ от приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, украинцы не кролики, чтобы над ними экспериментировать. По сути это была самая наглая ложь Зеленского на посту президента.
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коронавирус
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