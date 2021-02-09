Усиления карантина на этой неделе в Украине не будет – СМИ

09.02.2021, 2:00, Новости дня

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На этой неделе в Украине не стоит ожидать усиления карантина, написало 8 февраля издание НВ, ссылаясь на источники в правительстве.

“Завтра [9 февраля] премьер-министр вместе с частью министров вылетает в Брюссель. Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет”, – сказал собеседник журналистов.

По словам источника издания, Шмыгаль летит на заседание Совета ассоциации, которое отменили из-за коронавируса (оно запланировано на 11 февраля). Обычно заседания Кабмина проходят по средам. На текущей неделе это 10 февраля.

“Когда будет рассматриваться усиление [карантина], зависит от того, когда профильное Министерство [здравоохранения] подаст предложения, чтобы было время на детальное рассмотрение и обсуждение”, – добавил собеседник НВ.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения “оранжевой” зоны, которые были в декабре 2020-го. Национальный карантин, продленный Кабмином в декабре, заканчивается 28 февраля.

До “карантина зимних каникул” в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Тогда действовали ограничения “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” и “красной” зон. Шмыгаль говорил, что действие адаптивного карантина в Украине продлят до 31 марта, но это “не конечная дата”.

В “зеленой” зоне действовали обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии. “Желтая” зона была буферной; в ней ограничивали посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди старшего возраста. В “оранжевой” зоне запрещали деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работу развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменяли плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно было превышать 100.

“Красная” зона подразумевала остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 февраля в Украине COVID-19 подтвердили более 1,24 млн случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончалось 23 644 пациента, а выздоровело 1,07 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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